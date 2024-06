Progetto Gaia, le foto più belle fanno click in cucina

PORTO SAN GIORGIO - Concorso fotografico Gaia, la VI edizione presentata al caffè Mirò. A partire dal 1° luglio si possono inviare le foto per l'iniziativa che si concluderà il 25 agosto con il Gran Galà a Rocca Tiepolo. Il tema di quest'anno sarà “Un click in cucina”. Il concorso organizzato da Massimiliano Roganti, «è nato per ricordare Gaia, giovane e appassionata fotografa scomparsa nel 2019 - spiega -: quest'anno avrà una serie di novità. Rimane in due sezioni, adulti e bambini, ma entrambi con lo stesso tema della cucina. Le prime 70 foto inviate arriveranno in finale».

Gli ospiti

Fra gli ospiti ci saranno Daniele Violoni, sommelier del tartufo, che ha proposto anche di far inviare il reel in cucina con premio a parte, oltre ad Alberto Nicolai e Daniele Paci. «La prima edizione - ricorda il sindaco Valerio Vesprini - nacque quasi per gioco. Un concorso nato in memoria di Gaia, dobbiamo ringraziare le persone che sono state vicine a Max». A portare i saluti dalla Regione, Marco Marinangeli: «Un evento che serve non solo a ricordare Gaia ma è anche un modo per stimolare i più giovani attraverso una delle forme d'arte più vicine a loro». Partner il Comune di Fermo, per questo è intervenuto il sindaco Paolo Calcinaro: «La foto è un mezzo di comunicazione incredibile, comunica i sentimenti, tramanda la memoria». Quest’anno a sostenere l’associazione e il concorso fotografico ci sarà anche la Tombolini Motor Company , tra gli sponsor, concessionaria che nasce a Porto San Giorgio con diverse sedi tra Marche e Umbria, che consegnerà il Premio Speciale della Giuria nella serata finale a Rocca Tiepolo: «Siamo felici di essere stati coinvolti in questa bellissima iniziativa, che in questi sei anni è diventato un punto cardine della stagione estiva sangiorgese - commenta Francesca Bacalini Communication Manager della Tombolini Motor Company - la fotografia è senza dubbio uno strumento di comunicazione universale che utilizza l’immagine visiva per comunicare sentimenti ed ora è anche più accessibile a tutti con l’uso degli smartphone.

Abbiamo scelto il premio della Giuria, perchè ci ha colpito quando Massimiliano ha raccontato che a vincere lo scorso anno è stata una ragazzina di 10 anni, avendo votato i giurati, senza sapere chi avesse scattato quella foto, a riprova che l’età non è importante, ma quello che conta è la sensibilità e lo sguardo che uno ha sul mondo. A fine settembre, inoltre, sarà allestita una mostra con le foto dell’associazione presso la sede della concessionaria a Porto San Giorgio».