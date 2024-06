PORTO SAN GIORGIO Crescono le adesioni e l’impegno per il concorso fotografico Gaia, la sesta edizione è stata presentata al caffè Mirò e ne abbiamo riferito nell’edizione di ieri. A partire dal 1° luglio si possono inviare le foto per l'iniziativa che si concluderà il 25 agosto con il Gran Galà a Rocca Tiepolo. Il tema di quest'anno sarà “Un click in cucina”. Il concorso è nato per ricordare la giovane e appassionata fotografa scomparsa nel 2019 in un incidente stradale. Le premiazioni saranno il 25 agosto a Rocca Tiepolo.

L’impegno

A sostenere l’associazione e il concorso ci sarà quest’anno anche la Tombolini Motor Company , tra gli sponsor, concessionaria che nasce a Porto San Giorgio con diverse sedi tra Marche e Umbria, che consegnerà il premio speciale della giuria. «Siamo felici di essere stati coinvolti in questa bellissima iniziativa, diventata un punto cardine della stagione estiva sangiorgese - commenta Francesca Bacalini, communication manager della Tombolini Motor Company -: la fotografia è uno strumento di comunicazione universale che utilizza l’immagine visiva per comunicare sentimenti ed ora è anche più accessibile a tutti con l’uso degli smartphone. Abbiamo scelto il premio della giuria, perché ci ha colpito quando Massimiliano ha raccontato che a vincere lo scorso anno è stata una ragazzina di 10 anni, avendo votato i giurati, senza sapere chi avesse scattato quella foto, a riprova che l’età non è importante, ma quello che conta è la sensibilità e lo sguardo che uno ha sul mondo. A fine settembre sarà allestita una mostra con le foto dell’associazione nella sede della concessionaria a Porto San Giorgio».