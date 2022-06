Pro Loco, scatta il piano per la sicurezza: appello per raccordare meglio servizi e controlli in vista dei prossimi eventi

PORTO SAN GIORGIO - La Pro Loco, la cui sede provinciale si trova a Porto San Giorgio, comunica che l’Unpli Marche intende attivare, in via sperimentale per la stagione estiva ormai alle porte, un ufficio denominato “Eventi in sicurezza” con lo scopo di raccordare i fornitori di servizi per la sicurezza delle manifestazioni con le Pro Loco marchigiane.



Le categorie interessate sono in particolare i professionisti in possesso di titoli ed esperienza per la pianificazione della sicurezza; le aiende o le organizzazioni in possesso di certificazioni e risorse per i servizi di vigilanza antincendio; le aziende o le organizzazioni in possesso di certificazioni e risorse per i servizi “Safety”; gli enti del Terzo settore o le aziende dotate di ambulanze, strutture sanitarie campali e personale sanitario. I soggetti disponibili a collaborare possono inoltrare una manifestazione di interesse dettagliata al seguente indirizzo di posta elettronica: marche@unpli.info, completandola con le seguenti informazioni: ragione sociale; servizi garantiti; prezzi convenzionati per le associate Unpli; risorse umane e strumentali disponibili per lo svolgimento dei servizi; certificazioni previste dalla normativa vigente per lo svolgimento dei servizi. La documentazione dovrà essere inoltrata entro e non oltre il 20 giugno.

