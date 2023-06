PORTO SAN GIORGIO - Pro Loco in festa inaugura l’estate a Porto San Giorgio. La kermesse si svolgerà, per la XXI edizione, su lungomare Gramsci dal 30 giugno al 2 luglio. La tre giorni è stata presentata ieri mattina presso la sede della Pro Loco di via Oberdan.

Una manifestazione da 100mila euro che fa da vetrina al territorio, come ricordato dal presidente di Unpli Marche, Marco Silla: «Anche quest’anno Pro Loco in festa, con un po’ di freschezza nuova e immagini diverse nella brochure. L’Unpli provinciale sostiene questa manifestazione, a cui teniamo come Unpli regionale tanto da averla fatta diventare un appuntamento nazionale, allargato alle Pro Loco di tutta Italia cresciute in quantità; dal prossimo anno ci saranno i comitati regionali».

APPROFONDIMENTI IL FURTO Porto Sant'Elpidio, spariscono 450 euro dalla cassa di un ristorante: denunciato un uomo

I particolari

«Pro Loco in festa - rimarca - è un contenitore di quello che fanno le Pro Loco, in cui portano il meglio di quello che hanno, pubblicizzano cibo ed eccellenze. È il nostro format e lo custodiamo gelosamente. Senza le sagre, prodotti come i maccheroncini Igp non sarebbero venuti in auge». La festa, secondo il sindaco Valerio Vesprini, «rappresenta l’inizio dell’estate. Una manifestazione che riassume le tradizioni di ogni città, con paesi importanti dall’Italia e dalla regione Marche. Oltre a raccontare il territorio, si apre verso altre regioni e fuori nazione. La forza della Pro Loco è la forza di un Paese, è il braccio armato di un Comune». Ci saranno 29 Pro Loco, 15 locali e 12 da altre province marchigiane e 10 da altre regioni d’Italia, 2 dall’Ungheria; quest’anno c’è anche la Pro Loco di Montegiorgio. L’Unpli Ascoli-Fermo, come spiegato dal presidente Quinto Sagripanti, è l’ente organizzatore: «Abbiamo 4 eventi di punta durante l’anno, questo è il più grande. Quest’anno la Pro Loco di Porto San Giorgio è nuova, ci sono molte novità ed idee giovani. È una manifestazione importantissima, molto complicata da organizzare. Con fatica siamo riusciti ad andare avanti con tutta l’organizzazione».

I protagonisti

Quest’anno si punta sulla presenza di uno chef di rilievo, Max Mariola - 1° luglio alle 20 a piazza Bambinopoli: «Per noi - spiega Sagripanti - è l’apertura dell’estate delle nostre province che approfittano di questa vetrina per pubblicizzare i loro eventi. Quest’anno abbiamo l’Umbria e Passignano sul Trasimeno, oltre alla Pro Loco di Padova che non cucinerà ma farà dimostrazioni degli antichi mestieri e rievocazioni, oltre alla Toscana, al Lazio, all’Abruzzo, alla Sicilia e all’Emilia Romagna con Il Tortellaccio». Del direttivo della Pro Loco di Porto San Giorgio, erano presenti Pamela Cocci, Vittorio Quondamatteo e la presidente Giorgia Squarcia che hanno sempre avuto l’intento di ringiovanire la festa: «Siamo onorati - spiega Squarcia - di far parte di una delle feste più caratteristiche di Porto San Giorgio, vetrina per tutte le Pro Loco che pubblicizzano i piatti tipici. Da quando siamo entrati in questo direttivo, abbiamo sempre puntato alla tradizione, accompagnata all’innovazione».

L’assessore

«Focalizziamo l’attenzione - ribadisce l’assessore al Turismo, Giampiero Marcattili - sulla partecipazione, per una festa difficile da organizzare che riscontra tantissime presenze. Saremo pronti con il cartellone estivo da promuovere. Non si possono fare feste di questo genere senza creare qualche disagio alla città, alla quale chiedo tolleranza. Questa è una realtà consolidata».