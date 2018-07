Preso uno dei rapinatori della gioielleria: ora è caccia ai due complici

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SAN GIORGIO - Sono in fuga da sabato sera ma hanno lasciato dietro di sé moltissime tracce i banditi che hanno rapinato la gioielleria. Uno di loro è stato catturato dai carabinieri immediatamente intervenuti sul posto. Ne mancano all’appello altri due, i complici.Il fermato è un campano che si trova rinchiuso in carcere a Fermo con l’accusa di rapina, lesioni e aggressione. Una persona che, stando ai primi accertamenti, non avrebbe particolari legami con il territorio e potrebbe quindi far parte di una banda pendolare arrivata a Porto San Giorgio proprio con l’obiettivo di fare il colpaccio. E il colpo lo hanno messo a segno a “L’Arte dell’oro” di Giuseppe Traini intorno alle 18 di sabato ma subito i banditi sono stati braccati dai carabinieri, costretti ad abbandonare di lì a poco il bottino di circa 80 mila euro e scappare a piedi.