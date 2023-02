PORTO SAN GIORGIO - Continua l’attenzione nei confronti del patrimonio arboreo. Dopo la decisione da parte dell’amministrazione Vesprini della messa a dimora di nuove piante, da dedicare ai nuovi nascituri, con l’obiettivo di potenziare il patrimonio arboreo in città, contestualmente procede il piano delle potature. Per l’ampio intervento, sono state messe in campo risorse per 130mila euro. Terminata la manutenzione delle palme e degli oleandri su lungomare Gramsci, si è passati alle vie del centro e proseguiranno per altre due settimane su viale Cavallotti, mentre sono in via di definizione su via XX Settembre.



Il calendario



Per le prossime settimane quindi, potranno essere previste temporanee chiusure di viale Cavallotti per permettere alla ditta specializzata di lavorare. Si passerà poi all’intervento dello stesso tipo nel quartiere di Santa Vittoria. Con viale Cavallotti, proseguiranno più avanti con la riqualificazione degli aiuole, «visto che ci sono stati assegnati altri 20mila euro dalla Regione» ha spiegato l’assessore all’Ambiente Fabio Senzacqua. Nel frattempo, i dipendenti comunali da ieri si sono spostati sulla pulizia dei parchi in zona Pian della Noce per il ripristino del verde all’interno del parco giochi, seguirà la pulizia e la manutenzione in contrada Santa Vittoria. Sono stati infatti appaltati 4 lotti di potature per un totale di 130mila euro da utilizzare per effettuare potature in città.

Le vie

Gli interventi, vedono coinvolti il quartiere di Santa Vittoria, viale Don Minzoni, viale Buozzi, via D’Annunzio. Interventi che si sono resi necessari «per il benessere delle piante, per l’aspetto estetico e soprattutto per la sicurezza - ha spiegato Senzacqua -: abbiamo ereditato una situazione per la quale, durante la scorsa estate, sono stati necessari anche interventi da parte dei vigili del fuoco chiamati ad intervenire su rami pericolanti, costringendo alla chiusura di intere strade con conseguente interruzione della circolazione. Troppi anni senza potare, hanno fatto sì di trovarci indietro con la manutenzione del verde. Per questo abbiamo deciso di fare un investimento di risorse importante che non veniva fatto da anni, mettendo sotto la lente, in pochi mesi ben 4 lotti. Con le potature di piante a grosso fusto, ci stiamo occupando di tre quarti buoni della città». L’intervento in corso, appare importante, visto che si parla di almeno 300 piante su viale Cavallotti e di 400 pini su viale XX Settembre che - dopo il cambio della viabilità sarà maggiormente trafficata - rappresentano anche un pericolo per la sicurezza essendo a ridosso della ferrovia.



Le opzioni



Attualmente, sono al vaglio della maggioranza, le opzioni per la scelta dei luoghi più opportuni all’interno del territorio comunale per piantumare nuove essenze arboree che andranno a colmare un gap di almeno 102 alberi. Verranno messe a dimora le seguenti piante protette: platano, corbezzolo, lecci, querce, alberi di giuda. Ma tutto sarà ovviamente strettamente connesso alle nascite in città che si attestano su una media di 80 nell’anno trascorso.