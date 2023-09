PORTO SAN GIORGIO - I social imperano, l’assessore Fabio Senzacqua e l’ex sindaco Nicola Loira si scontrano in un paio di video postati sulle loro pagine Facebook con tanto di botta e risposta. Il tema è quello di questi giorni, il porto, visto che il conto alla rovescia in attesa del Tar è ormai terminato, l’udienza è fissata per domani.

Il via



Motivo del contendere, le accuse mosse dalla minoranza all’amministrazione dopo la revoca della concessione al Marina che, dopo la proroga, scadrà il prossimo mese di novembre. La società ha già chiesto un risarcimento di oltre 48 milioni di euro. Senzacqua rimarca come la colpa dello stallo sia del Pd, al governo cittadino nel corso degli ultimi due mandati, «responsabile - dice - di questa situazione, di non aver incassato per anni i canoni demaniali e di aver nascosto la testa sotto alla sabbia rispetto a una polizza fideiussoria che manca dal 2016». Ricorda che l’amministrazione guidata da Valerio Vesprini, appena eletta, si è trovata a dover affrontare diversi problemi ereditati dalla precedente giunta, compresa la darsena. «È assurdo - sottolinea - che oggi chi ha creato il problema abbia la presunzione di dettare la soluzione» e ricorda la lettera del Demanio sui 970mila euro non riscossi dal Comune, con la richiesta al Comune di voler fornire aggiornamenti in merito alla polizza fideiussoria. «Oggi - la chiosa - abbiamo preso il toro per le corna, anche perché il Demanio chiede a noi i canoni non riscossi per anni».



La replica



Critiche che non vanno giù a Loira, il quale rigetta le accuse sul passato e torna a chiedere all’attuale giunta le sue intenzioni per il futuro. «Senzacqua - ribadisce - non ha la competenza per simile accuse. Il problema vero è: cosa intende fare l’amministrazione? Come vuole muoversi? Purtroppo su questo punto continua a non rispondere».