PORTO SAN GIORGIO - FantaSanremo apre la sede a Porto San Giorgio, il gioco è diventato un lavoro impegnativo e gli uffici per portare avanti l’attività sono diventati indispensabili. Il cuore pulsante dell’attività resta sempre il bar Papalina della Corva a Porto Sant’Elpidio.

Porto San Giorgio è la sede ideale per l’organizzazione, l’amministrazione e tutte le pratiche da svolgere per un’impresa che si rispetti. E’ stata una scelta inclusiva, non il contrario «la sede del divertimento resta sempre Papalina – dice uno dei creatori del fantagioco, Giacomo Piccinini – il bar della Corva è il cuore operativo, non solo il bar, tutto il quartiere. A Porto San Giorgio abbiamo aperto gli uffici per lavorare mattina e pomeriggio, perché per noi questo è diventato un vero e proprio lavoro e avevamo bisogno di un ufficio con certe caratteristiche.

La centralità è una di queste perché due/tre persone del gruppo sono di Porto Sant’Elpidio, gli altri sono di altri paesi, di Ortezzano, Amandola, Valmir di Petritoli per esempio. A Porto San Giorgio abbiamo trovato il miglior ufficio possibile. Lo utilizzeremo per lavorare tutti i giorni. C’è tantissimo da fare dietro al FantaSanremo, lavoro che non si vede ma c’è. Una sede ci voleva proprio». C’è stata subito ottima sintonia con la proprietà del locale. Ne hanno fatta di strada questi ragazzi simpatici, che hanno saputo trasformare un gioco da bar in fenomeno social. Fenomeno collegato al Festival più amato dagli italiani e amatissimo dai vip perché le star di Sanremo fanno a gara per esserci. Il gioco si è ingigantito, si è aggiunto TrisFactor. Tutte le info sono su https://quellidifantasanremo.com/.

«Oltre al FantaSanremo, che sta in piedi da tre anni e che porteremo avanti, c’è il FantaEurovision, che abbiamo avviato due anni fa e che continuerà, poi c’è altra carne al fuoco con TrisFactor, che fonde due format esistenti: FantaSanremo X Factor. E’ una cosa totalmente nuova e figa che farà sentire ancora più partecipe il pubblico da casa» chiosa Piccinini. La sede di Porto San Giorgio si trova in via Edison, 11, e alla cerimonia per il taglio del nastro hanno partecipato anche il sindaco di Porto San Giorgio Valerio Vesprini e l’assessore al Commercio di Porto Sant’Elpidio Patrizia Canzonetta. Anche l’amministrazione elpidiense fa gli auguri al gruppo di ragazzi che, nel giro di poco tempo, hanno saputo conquistare una ribalta davvero invidiabile.