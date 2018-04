Ingresso del porto insabbiato, scatta l'ordinanza della Capitaneria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SAN GIORGIO - L’ufficio circondariale marittimo di Porto San Giorgio ha emesso un’ordinanza firmata dal comandante Ciro Petrunelli con decorrenza immediata per vietare il transito e l’ingresso di tutte le imbarcazioni con pescaggi pari o superiori a 2,50 metri all’interno degli specchi d’acqua portuali del porto di Porto San Giorgio. L’ufficio infatti rende noto che i «fondali del canale di accesso al porto di Porto San Giorgio sono interessati da un fenomeno progressivo di formazione di barre sabbiose di entità variabile, non prevedibile ed in evoluzione che ne hanno ridotto la profondità in molti tratti fino a quote di circa -2,70 metri in corrispondenza del passo di entrata». Per questo motivo «tutte le unità in ingresso e uscita dal porto dovranno procedere con la massima prudenza e con la minima velocità consentita per manovrare in sicurezza, prestando la massima attenzione per i possibili accumuli, anche temporanei, di detriti e materiali sabbiosi che riducono l’altezza dei fondali. Le unità in uscita hanno la precedenza su quelle in entrata nel porto». Il comandante Petrunelli raccomanda inoltre «particolare attenzione in fase di ingresso e uscita anche per le imbarcazioni aventi pescaggi più limitati, in presenza di condizioni meteomarine avverse e bassa marea».