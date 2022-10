Giù la serranda per cocaina: sospesa la licenza al bar di Porto San Giorgio ritrovo di pregiudicati

PORTO SAN GIORGIO - Un altro bar chiuso per droga in provincia di Fermo. Dopo Porto Sant’Elpidio stavolta tocca a Porto San Giorgio. Il questore Rosa Romano ha decretato la sospensione temporanea della licenza. Il provvedimento è stato emanato dopo i controlli negli esercizi commerciali di cui abbiamo riferito in questi giorni. In particolare martedì scorso, nel bar finito nel mirino, erano stati identificati alcuni avventori con numerosi precedenti di polizia.

Uno di questi, alla vista delle pattuglie, era corso verso il retro del locale. Poi, qualche secondo dopo, era rientrato nel bar. Gli agenti si erano accorti che si era disfatto di un involucro di cellophane con la cocaina. Sempre nello stesso locale, sul davanzale del bagno, era stata trovata un’altra piccola quantità della stessa droga. La divisione di polizia amministrativa della Questura ha raccolto i dati relativi al controllo ed è emerso che lo stesso bar poteva essere considerato, come si rimarca nel decreto di chiusura, un «abituale ritrovo di persone pregiudicate». Lo stop al bar di Porto Sant’Elpidio risale invece allo scorso 23 settembre. In questo caso le forze dell’ordine avevano trovato la droga (soprattutto hashish ma anche una piccola quantità di cocaina) all’interno delle buche di un tavolo da biliardo che si trovava sul retro del locale.