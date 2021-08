Pista ciclabile, stavolta c'è l'ok definito al progetto. Ma per risolvere il nodo parcheggi bisognerà aspettare

PORTO SAN GIORGIO - Corsia ciclabile, è fatta. La giunta ha approvato il progetto esecutivo, testimoniando che l’attenzione sul tracciato rimane alta anche durante il periodo di ferie. «Le migliori soluzioni possibili per una città vivibile», dice il sindaco Nicola Loira. Il progetto esecutivo è stato approvato dalla giunta, l’opera pubblica verrà realizzata grazie a fondi statali e regionali.



I particolari

Il progetto esecutivo era stato inserito nel piano delle opere pubbliche. Per la realizzazione della corsia serviranno 183mila euro, di cui 35 dalla Regione e 90 da fondi dello Stato, il resto sono risorse provenienti da oneri di urbanizzazione. Tante ancora le domande che restano in sospeso, a partire dal recupero dei parcheggi che andranno persi. Intanto le somme sono state destinate. L’importante è iniziare. Due le direzioni, aggiudicarsi risorse che altrimenti scadrebbero e iniziare un discorso propedeutico alla ciclabile su tutto il lungomare che possa sfociare, nel prossimo futuro, nella riqualificazione di lungomare Gramsci. La corsia ciclabile sarà la prima pietra dalla quale partire e l’intento è quello di regalarla alla comunità per la prossima estate. Nel rispetto delle scadenze previste per l’utilizzo delle risorse, così come stabilito dagli enti sovracomunali erogatori dei finanziamenti, l’amministrazione ha proceduto a dare l’ok al piano d’intervento nonostante sia ancora in corso un confronto, anche con il contributo delle forze politiche di maggioranza, per definire le soluzioni da realizzare. Questo sta a significare che «l’impianto è quello - spiega Loira- e lo abbiamo approvato, anche in funzione della scadenza dei fondi ottenuti da usare entro l’anno. Ci sono ancora alcune questioni tecniche da approfondire, come spostamenti o soluzioni dell’ultima ora, come per i parcheggi in centro. Saranno aspetti da valutare insieme alla maggioranza che poi potrebbero costituire una variante al progetto approvato». Lo stesso progetto sembra preveda la possibilità d’inserire modifiche anche durante la realizzazione dell’opera, che dal tratto al confine con Lido di Fermo andrà a congiungersi con la pista ciclabile già realizzata nel quartiere sud. Quest’ultima, nei prossimi mesi sarà collegata al ponte ciclopedonale sulla foce del fiume Ete. La concertazione continua. «Continuiamo - afferma Loira- il confronto con gli uffici comunali e con la maggioranza per una migliore scelta, consapevoli dell’improrogabilità della stessa e dei benefici che questa porterà in termini turistici, andando ad accrescere la vivibilità e la qualità della vita a Porto San Giorgio».



I dubbi

Le criticità emerse fino a ora, oltre che sui parcheggi, riguardano l’inversione dei sensi di marcia in alcune vie «ma - ricorda Loira - nella stessa soluzione fornita nel progetto dell’architetto progettista, c’è la possibilità, senza bisogno di modificare aspetti generali, di inserire variazioni significative non solo strada facendo ma anche durante i lavori. Il progetto è ancora aperto». Quel che è certo è che «il piano lo avremo cantierato dopo l’estate, se vogliamo regalare la corsia entro la prossima stagione estiva». Quanto a dettagli e novità progettuali, se ne riparlerà da settembre in poi.

