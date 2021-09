Pista ciclabile, c'è un altro step: aggiudicati i primi lavori. Fiato sospeso sui parcheggi da salvare

PORTO SAN GIORGIO - Ancora uno step per la ciclabile con l’aggiudicazione definitiva dei lavori. Sarà il primo tracciato di corsia ciclabile a doppio senso che attraverserà il lungomare Gramsci. Permetterà di percorrere il lungomare in sicurezza e avere spazi maggiori per i pedoni e - a quanto sostengono i fautori - di non perdere altri parcheggi. Sarà la vera prima pietra per un discorso futuro di ciclabile.



Gli esempi

Anche nelle città vicine, dicono, i lavori non sono stati certo realizzati dall’oggi al domani ma , nzi, in più riprese. Lo stesso lungomare di San Benedetto è stato realizzato a stralci, in un arco di tempo che ha visto il susseguirsi di più mandati amministrativi e con l’ultimo tratto non ancora completato, dovrebbe mancarne ancora un chilometro e mezzo. Ecco perché la nuova corsia ciclabile si può considerare il primo vero e proprio step di un discorso in divenire che - in prospettiva - dovrà tenere conto della necessità della riqualificazione, una volta reperite le risorse necessarie, dell’intero lungomare che dovrà essere la priorità per chi andrà ad amministrare la città nei prossimi anni. L’importante era partire e pedalare. Ora si pensa alla realizzazione del progetto di corsia ciclabile, senza il quale non sarebbe stato possibile reperire, come più volte ribadito dal sindaco Nicola Loira, i primi finanziamenti. C’è stato l’affidamento dei lavori del progetto esecutivo di corsia ciclabile a doppio senso, progetto che era stato approvato dalla giunta il 12 agosto scorso. Dopo l’invito a presentare preventivi a tre ditte, c’è stata l’aggiudicazione definitiva dei lavori di realizzazione da parte della ditta Giobbi di Monsampolo del Tronto, con un ribasso di gara dell’1,20% e un importo dei lavori al netto del ribasso di 131.010,33 euro più gli oneri della sicurezza non inclusi nel ribasso di 17.136,16 euro. Con l’inizio dei lavori verrebbe rispettata la scadenza che dettava tempistiche precise, in quanto i finanziamenti ottenuti andavano utilizzati entro il 15 settembre oppure resi. I fondi sono in tutto 95mila euro ottenuti dallo Stato, 35mila dalla Regione Marche e 58mila dal Comune derivanti dagli oneri di urbanizzazione, per un totale di 183mila euro. Ora starà all’Ufficio tecnico, verificare i requisiti della ditta aggiudicataria, per poi procedere alla consegna lavori in via d’urgenza per rispettare le tempistiche previste.



I timori

Come detto più volte quello che preoccupa di più la città sono i cambiamenti relativi alla viabilità e il problema dei parcheggi. Verrà infatti istituito il senso unico da nord a sud, la corsia ciclabile sarà ad est ed i parcheggi saranno traslati ad ovest. Sulla questione di recente, si è espresso Loira, il quale ha voluto rassicurare tutti su questo aspetto e in merito aveva dichiarato: «La corsia ciclabile si farà. In base a quanto abbiamo potuto visionare, anche da tracciati realizzati in Emilia-Romagna e Abruzzo, saremo in grado di realizzarla con delle soluzioni adeguate per non perdere, appunto, i parcheggi in centro».

© RIPRODUZIONE RISERVATA