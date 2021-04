Vive nell'attico assediata dai piccioni: «Non posso nemmeno aprire le finestre, il Comune faccia qualcosa​»

PORTO SAN GIORGIO - Assediata dai piccioni. Nell’attico di via Bruno dove vive da oltre 10 anni, Silvia Verdecchia deve fare i conti con gli ospiti indesiderati che le precludono la libertà di aprire le finestre poste sul soffitto perché altrimenti entrerebbe il guano degli animali. Non può utilizzare liberamente un ampio balcone, ricoperto di escrementi.

«Le gronde del terrazzo sono piene di materia organica che ha intasato il passaggio dell’acqua: due mesi fa, dopo un temporale, il transito dell’acqua si è ostruito provocando una perdita di acqua piovana su tutto il palazzo. Muoiono di continuo i piccioni sul tetto e mi trovo le larve in casa» racconta Silvia. I piccioni avrebbero trovato un ambiente ideale tra la chiesa di San Giorgio di fronte all’appartamento di Silvia e Rocca Tiepolo. «Cerco di pulire il più possibile e periodicamente incarico una impresa per una pulizia più approfondita» sono gli unici rimedi che la residente sta mettendo in atto.

Aveva provato a installare dei dissuasori che avevano svolto egregiamente il loro compito ma il rumore che provocavano ha infastidito i vicini ed è stata costretta a rimuoverli. «Nel 2019 se ne occupò il Comune a cui mi ero rivolta. Ha provveduto alla cattura degli esemplari in due punti; nel mio terrazzo e a Rocca Tiepolo - osserva -. Per qualche mese il numero dei volatili si è ridotto ma poi tutto è tornato come prima. Probabilmente sarebbe necessario chiudere le fessure della chiesa». Ora una nuova richiesta giace in Comune. «L’ho presentata diversi mesi fa. Spero che il Comune, come in passato, dimostri sensibilità e intervenga».

