PORTO SAN GIORGIO Nuovo progetto per piazza Mentana, più verde e più accessibile. Progetto simmetrico, come richiesto dalla Soprintendenza. La riqualificazione, con una somma che si aggira sui 450mila, potrebbe partire dopo l'estate e finire nel giro di 6 mesi, ora manca il progetto esecutivo. Dal rendering colpisce la maggiore presenza di verde che però impiegherà qualche anno per essere tale: un paio d'anni per le aiuole e qualcuno in più per le alberature. La piazza sarà corredata da 36 panchine in legno.

L’impegno

A presentare il nuovo progetto, ieri mattina in sala consiliare, il sindaco Valerio Veprini: «Prima abbiamo atteso il parere della Soprintendenza essendo una piazza vincolata. Il progetto era stato già elaborato, noi lo abbiamo modificato. La piazza ha un monumento che ogni 4 Novembre andiamo a commemorare con le forze armate. Il piano è stato fatto a 4 mani con la Soprintendenza che ha guidato i progettisti, sia per i materiali che per le piantumazioni. Come amministrazione, l'input che abbiamo dato è stato quello di mantenere il giardino all'italiana e la monumentalità ma anche l'accessibilità e l'abbattimento delle barriere architettoniche. Il progetto è stato anche condiviso con l'associazione Zerogradinipertutti».

Ad occuparsene l'ingegner Simone Palmieri e l'architetto Giacomo Ortenzi che hanno trovato una situazione degradata e ai quali sono state subito rimarcate le problematiche di accesso. «Nel corso degli anni - dice Palmieri - si sono moltiplicati gli accessi alla piazza che era stata concepita in un modo, mentre tutto intorno è cambiato. La prima esigenza è stata quella di connettere la piazza con le vie adiacenti e dare una maggiore apertura alla parte verso mare. Serviva un filtro, in quanto la piazza è esposta a quello che c'è intorno, traffico e parcheggi».

La scelta

«Un altro input è stato quello di favorire la permanenza nella piazza. La proposta della Soprintendenza è stata una sistemazione simmetrica attorno al monumento, mettendo alberature per creare zone più ombrose anche d'estate». Le aiuole laterali permettono di creare un filtro tra auto in sosta e chi siede nella piazza. «Sono stati inseriti nel progetto - continua - elementi vegetali tipici come il tasso, il leccio, il cipresso, gli oleandri e piante resistenti ad ambiente marino. Le aiuole a terra saranno in travertino come il monumento. È stata creata un'aiuola che riprende quella dalla parte della fontana. Il monumento dovrà essere pulito e visibile da ognuno dei 4 lati».

La pavimentazione «verrà fatta in terra battuta permeabile, non fa polvere e non crea fanghiglia ed ha il vantaggio di essere in linea con la tradizione del giardino storico ma allo stesso tempo - conclude - non rappresenta un impedimento per i disabili. Si tratta di un substrato compattato che risulta facilmente percorribile da tutti». Una miscela di materiale inerte e calce con effetto estetico simile al brecciolino ma che rimane compatto. «I nuovi lampioni - rimarca Ortenzi - seguiranno gli assi principali della piazza, evidenziati dall'illuminazione laterale e centrale dove la luce sarà più debole per far risaltare il monumento anche di notte». Il progetto è senza gazebo, in seguito la Soprintendenza si esprimerà in merito.