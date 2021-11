Comunali, il progetto civico di Vesprini fa proseliti: entrano in squadra anche Petrozzi e la Petracci

PORTO SAN GIORGIO - Renzo Petrozzi (Lega) e Alessandra Petracci (Forza Italia) nel progetto civico con l’ex assessore Valerio Vesprini. I due sono usciti dalla coalizione di centrodestra. Ad annunciare il nuovo sodalizio lo stesso Vesprini, in campo per le Comunali 2022.



«Siamo felici - dice Vesprini - che due persone come Petrozzi e la Petracci abbiano scelto di condividere il nostro progetto civico al quale apporteranno suggerimenti, spunti e indicazioni per renderlo ancor più efficiente e adeguato alla città. Petrozzi è un medico stimato di lunga militanza politica, è stato presidente del Consiglio e siede ancora in Consiglio, la Petracci è un’imprenditrice che conosce bene le dinamiche sangiorgesi, è stata anche candidata sindaco. Due persone che credono nel nostro progetto civico che con loro assume uno spessore ancor maggiore». «Ho avuto modo di apprezzare l’operato di Vesprini - dice Petrozzi, capogruppo della Lega in Consiglio - come assessore, con attenzione alle dinamiche e ai problemi cittadini, ma anche il rigore amministrativo e il suo profondo radicamento in città. Ho apprezzato il progetto per Porto San Giorgio che reputo valido e in grado di dare risposte concrete a una città che vuole ripartire. Per questo ho iniziato a dialogare con lui sul progetto per Porto San Giorgio, per dare il mio contributo di esperienza alla città»



Stessa scelta per la Petracci. «Ho visto in Vesprini e nel suo gruppo - rimarca - qualcosa di nuovo. Ho deciso di mettermi a disposizione della città facendo un passo indietro rispetto all’eventuale candidatura a sindaco e ho scelto di apportare il mio contributo al progetto per Porto San Giorgio perché credo sia l’unico in grado di dare risposte alle esigenze della città».

