Peschereccio affondato a Porto San Giorgio, il video del recupero (molto complicato) da parte dei vigili del fuoco

PORTO SAN GIORGIO - I Vigili del fuoco della Centrale fermana hanno recuperato questa mattina la barca affondata ieri nel porto di Porto San Giorgio. Operazione al quanto complessa portata a termine con successo provvedendo, poi, al prosciugamento della stessa con una motopompa idrovora.

L'allarme alle 5 del mattino

L'allarme alla darsena di Porto San Giorgio era scattato alle 5 di ieri mattina quando la guardia costiera è dovuta intervenire per il semi affondamento del peschereccio Adriana III. Al momento dell'incidente non c'era nessuno a bordo. Ancora ingnote le cause dell'affondamento, anche se è possibile che all'origine dell'incidente ci sia stata un'infiltrazione di acqua nell'imbarcazione.