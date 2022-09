Porto San Giorgio, peschereccio affonda nella darsena, mistero sulle cause

PORTO SAN GIORGIO - Allarme alla darsena di Porto san Giorgio, dove questa mattina alle 5 la guardia costiera è dovuta intervenire per il semi affondamento del peschereccio Adriana III. Al momento dell'incidente non c'era nessuno a bordo.

La barca è stata messa in sicurezza con alcune cime per impedirne il ribaltamento, sarà poi portata in cantiere per le dovute riparazioni. Ancora ingote le cause dell'affondamento, anche se è plausibile un'infiltrazione di acqua nell'imbarcazione.