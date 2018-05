In migliaia al parco dei dinosauri tra selfie e didattica per alunni Ultimi giorni per visitarli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SAN GIORGIO - Ancora pochi giorni per visitare la mostra dei dinosauri a Pian della Noce. Il parco resterà aperto fino al 6 maggio, poi torneranno dall’Austria gli 11 tir per caricare i modelli a grandezza naturale degli antichi abitanti della terra che li porteranno in Germania, la prossima tappa della mostra itinerante arrivata a Porto San Giorgio lo scorso mese di novembre.«A migliaia sono arrivati qui nel parco per la visita e non solo dalle Marche, anche da fuori regione» le considerazioni, alla vigilia della chiusura, fatte dal personale del parco. Abruzzo, Umbria ed Emilia Romagna le regioni che hanno apprezzato di più i modelli. Un interesse di tutti, grandi e piccoli, ma soprattutto dei bambini, con le scuole che ne hanno approfittato per delle lezioni letteralmente sul campo, di storia antica e di geografia della terra.Moltissimi i pullman con bambini soprattutto delle elementari, tantissime le famiglie che hanno approfittato del parco, soprattutto nei giorni di festa. Una mostra itinerante, dallo scopo principalmente didattico. Sono state rappresentate tutte le ere della storia, ognuna caratterizzata da un dinosauro, bestioni anche giganti che ancora oggi sono avvolti nel mistero, dopo l’estinzione in epoca preistorica. Il più amato, ed anche più famoso, è stato il T-Rex, il preferito dai bambini, sia in versione naturale, sia in quella per farsi un selfie, sia in quella cavalcabile con un seggiolino. Di questo nessuno leggeva le schede esplicative, presenti anche negli altri 54 modelli in esposizione. Diplodocus e Triceratopo, due classici da guardare ed anche leggere, ma un po’ tutti, dal più recente Mammuth all’unico modello peloso, Hyaenodon, ognuno con la propria scheda descrittiva, si sono presentati al pubblico per divertire e far imparare.Dinosauri e non solo, perché nel parco un piccolo spazio è stato dedicato anche ai “Neandertaler”, i primi uomini apparsi sulla terra, mostrati con quelli che dovevano essere i loro abiti e strumenti da caccia tipici dell’epoca. Ognuno rappresentato riproducendo il più possibile l’habitat naturale. Interattività non solo con le schede dove imparare nozioni e aspetti di storia, ma anche con il piccolo angolo dedicato all’archeologia. Una sorta di spiaggetta, con la sabbia, e a disposizione dei più piccoli palette e rastrelli per cercare oggetti nascosti e provare a fare i piccoli studiosi. Inutile dire, però, che i visitatori hanno gradito molto di più i modelli giganteschi e piccoli degli antichi animali terrestri.Inizialmente T-Rex e compagni dovevano rimanere a villa Colli solo fino alla metà dello scorso febbaio, ma poi, ma poi Andreas Hiermann, il loro proprietario, che li ha realizzati tenendo conto degli studi compiuti dagli storici e dagli scienziati, ha deciso di accordarsi con il Comune per rimanere fino alla prossima domenica. Oggi il parco sarà aperto ancora tutta la giornata, dalle 10 alle 19, poi da domani, giovedì e venerdì prossimi l’apertura sarà solo pomeridiana, dalle 15 alle 19, con prenotazione la mattina per le scuole. Grande chiusura con le aperture di sabato e domenica prossimi, ultimi giorni per la visita, dalle 10 alle 19.