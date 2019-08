Sta entrando in garage ​e una palma si schianta sull'auto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SAN GIORGIO Paura per una palma che si è schiantata centrando in pieno un’auto. Un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze serie per l’automobilista, rimasto fortunatamente illeso.E’ successo ieri nei pressi di via Marsala dove un tronco di una palma è caduto all’improvviso a terra centrando un’auto in transito. Il mezzo era su una rampa di accesso ad alcuni garage quando l’uomo al volante si è visto piombare sul parabrezza il tronco. Fortunatamente tutto si è concluso con un comprensibile e grande spavento per l’automobilista e i danni al veicolo. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco per la rimozione del tronco.