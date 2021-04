PalaSavelli, niente vaccini ma spazio alla Final Eight di Coppa Italia di calcio a cinque

PORTO SAN GIORGIO - Niente centro vaccini ma teatro per i prossimi eventi tricolori legati al calcio a 5. Segnato l’imminente destino dello storico PalaSavelli che torna a vivere con un evento sportivo di prestigio nella speranza che possa anche rappresentare un segnale per la ripartenza quando l’incubo Covid sarà un ricordo, o perlomeno sarà possibile conviverci con meno limitazioni. In questi giorni è stato effettuato anche un passo in più per l’evento visto che la federazione Futsal della divisione calcio a 5 ha effettuato il sorteggio delle Final Eight di Coppa Italia di calcio a 5 serie A2 maschile e femminile e serie B maschile che si terranno appunto al palazzetto dello sport di Porto San Giorgio.

L’impianto è già rodato per questa disciplina sportiva dato che vi giocano le due squadre locali che militano in serie A2, vale a dire Sangiorgio e Cobà. Alla prima è stata assegnata l’organizzazione delle Final Eight, la seconda ha acquisito il diritto di disputarle. Le partite di A2 maschile si svolgeranno nel fine settimana dal 16 al 18 aprile e quelle di serie A2 femminile e serie B maschile dal 30 aprile al 2 maggio. I quarti di finale della competizione femminile si terranno invece al palas di Monteprandone, nell’Ascolano. Ovviamente l’evento è molto atteso anche per la sua valenza simbolica; con la Pasqua, di solito start per la stagione del mare e del turismo, ormai alle spalle, ora l’appuntamento potrebbe dare il via alle manifestazioni legate alla bella stagione. Nei giorni scorsi è stata anche ufficializzata la data del 1° maggio per il via ufficiale alla stagione balneare.





