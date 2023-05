PORTO SAN GIORGIO - Pressing sul servizio di pneumologia all’ex ospedale, dopo il nostro servizio di ieri interviene sul caso la direzione dell’Ast di Fermo che rimarca come sia consapevole «dell’importanza di una figura professionale specializzata in malattie dell’apparato respiratorio. Il precedente contratto era scaduto e si sono assunti tutti i provvedimenti necessari per il conferimento di un incarico che copra il servizio dell’ambulatorio territoriale dedicato a pazienti pneumologici residenti nell’Ast Fermo».

Le date



L’Ast ricorda che «l’avviso è stato emesso nel mese di marzo e la procedura si è completata proprio in questi giorni. Con determina pubblicata questa settimana, in data 25 maggio, è stato conferito un incarico di durata biennale ad Alessandro Tansella. L’incarico consiste nella gestione di pazienti assistiti in setting extraospedaliero, pazienti che necessitano di ossigenoterapia, o con gravi patologie respiratorie, pazienti con dispositivi per terapie ventilatorie, prime visite, prese in carico e prescrizioni di terapie e dispositivi medici. La problematica evidenziata nell’articolo è stata pertanto affrontata e risolta. Nel mese di giugno si concluderà inoltre la procedura per un ulteriore incarico destinato a uno specialista pneumologo, che garantirà attività ambulatoriale per ulteriori 38 ore settimanali».