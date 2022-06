Ortopantomografo digitale, nuovo macchinario per l'ospedale. «Servizi anche per le strutture più piccole»

PORTO SAN GIORGIO - Nuovo ortopantomografo digitale all’ospedale: è un sistema di ultima generazione che consente di effettuare esami in 2D e 3D e permette di ottenere immagini ad alta risoluzione. Il macchinario, presentato ieri alla presenza del direttore di Area vasta 4 Roberto Grinta, è di aiuto al centro riabilitativo fisioterapico e consente esami in 2D di panoramica completa o parziale multistrato, seni mascellari frontali, laterali e teleradiografia; esami in 3D di studio completo delle due arcate in singola scansione, studi del distretto mascellare con seni mascellari e studi localizzati. Questo tipo di esame si potrà effettuarlo in una struttura pubblica, prenotando la prestazione al Cup.

A pochi mesi dall’inaugurazione del dispositivo di diagnostica e robotica, ora a completare i macchinari a disposizione dello staff di Romana Torresi (Medicina fisica e riabilitativa) è arrivato dunque l’ortopantomografo: «A dicembre c’è stata la donazione di due robot, da sfruttare a 360 gradi con pazienti ortopedici e neurologici, abbiamo già trattato 350 pazienti ambulatoriali». Si lavora anche per l’inserimento di pazienti ambulatoriali nel centro riabilitativo. Un investimento da 54mila euro, quello del nuovo strumento, che è attivo da marzo e per via delle radiazioni limitate, è utilizzabile anche per i bambini, come ricordato dal direttore della Radiodiagnostica, Gianluca Valeri: «Verrà usato per impianti dentali, per radiografie per le semplici arcate dentarie all’ortopanoramica. Un’evoluzione molto attesa per questo tipo di macchinario, abbiamo già effettuato più di 100 ortopantomografie e 40 tac. È utile anche per radiografie del cranio ed esami impiantologici».

L’apparecchiatura in dotazione a Porto San Giorgio è l’unica esistente nell’Area vasta 4, come ha sottolineato il consigliere regionale Marco Marinangeli: «È l’ultima conferma che stiamo andando verso il potenziamento degli ospedali periferici». Marinangeli ha annunciato che «stiamo lavorando per dare a Porto San Giorgio un punto bianco-verde per una risposta più immediata ai cittadini nel territorio per decongestionare il pronto soccorso di Fermo, dove tutto converge su situazioni da gestire in strutture diverse. È un discorso che stiamo portando avanti e presto lo metteremo in campo». È d’accordo anche il consigliere regionale Andrea Putzu: «Stiamo cercando di portare a Porto San Giorgio un punto bianco come progetto pilota che coinvolgerà anche Sant’Elpidio a Mare».

Infine, la direttrice di Medicina Legale, Alessia Romanelli ha ricordato che in vista delle elezioni sarà previsto un ambulatorio per il rilascio della certificazione per tutti i cittadini disabili che volessero votale esercitando così un loro diritto. L’ambulatorio è aperto da ieri e lo sarà nei giorni di sabato e domenica con il seguente orario e nei seguenti centri sanitari: sabato dalle 10 alle 12 a Porto San Giorgio, Porto Sant’Elpidio, Amandola, Petritoli, Montegranaro e Montegiorgio, domenica, dalle 9 alle 12 a Porto San Giorgio, Sant’Elpidio a Mare.

