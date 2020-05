Giovane operaio litiga con la fidanzata e la ferisce con un coltello, denunciato dai carabinieri

PORTO SAN GIORGIO - Raffica di controlli dei carabinieri con numerose denunce, 10 in tutto, che vanno dalla violenza ai tentativi di fermare un treno, dalla violazione di domicilio ai furti, fino alle simulazioni di reato alle lesioni procurate da animali aggressivi: carabinieri impegnati a fronteggiare davvero di tutto in quest’ultima settimana. I militari di Fermo e Porto San Giorgio sono stati chiamati ad un’intensa attività.



Il caso più eclatante a Porto San Giorgio dove è stato denunciato un giovane con l’accusa di lesioni aggravate e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Si tratta di un operaio italiano di 30 anni finito nei guai per le ferite procurate a una mano a una cittadina straniera, la sua fidanzata romena, aggredita con un’arma da taglio dopo una violenta lite. Poteva andare decisamente peggio, la donna se l’è cavata con lesioni guaribili in 7 giorni. © RIPRODUZIONE RISERVATA