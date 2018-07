Non paga le multe â€‹e perde la causa: stangata 12 anni dopo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SAN GIORGIO - Nel 2006 un automobilista prende due multe per eccesso di velocità, non paga i verbali, e all’arrivo della cartella di Equitalia, ricorre al Tribunale: il procedimento giudiziario si è concluso con la vittoria del Comune nella causa in Cassazione e il trasgressore che dovrà pagare 1600 euro di cartella esattoriale più 1500 di spese legali, oltre alla marca da bollo come contributo giudiziario. L’automobilista in questione era stato sorpreso due volte a viaggiare a 114 km/h su un limite di 90.