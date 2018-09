Si mozza le dita della mano durante i lavori edili: arriva l'eliambulanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SAN GIORGIO - Si trancia le dita della mano mentre esegue dei piccoli lavori edili in pieno centro: è stato soccorso questa, nei pressi della scuola elementare De Amicis, un uomo di circa 60 anni trasferito in eliambulanza a Torrette. Accertate le gravi condizioni del ferito, i sanitari hanno subito allertato l’eliambulanza che in pochi minuti è arrivata in città.