Movida, i locali non si arrendono: «Qui ancora tanti giovani, ci si può divertire anche senza ballare»

PORTO SAN GIORGIO - Chalet e intrattenimento serale. Porto San Giorgio si conferma avamposto della movida estiva. La seconda stagione post Covid si difende. Numeri inferiori rispetto a prima ma si lavora lo stesso. Posti prenotati. Servizio al tavolo. Presenze diligenti e ordinate. Gli chalet in centro restano il punto di riferimento. Se una volta la parola d’ordine era «divertimento» adesso è «niente assembramenti» ma con la buona volontà si riesce a mediare tra le due cose e a garantire il dopo cena dai vent’anni in su.



Il punto

Niente assembramenti al Calypso uno dei locali, da sempre, al centro della movida. La titolare, Manuela Pistarelli ha così raccontato la stagione, partita con l’exploit di giugno e con un luglio più a rilento: «La stagione? Insomma. Noi facciamo contingentamento. Giugno è stato più vivace. Durante la settimana l’atmosfera è più tranquilla ma riusciamo a riempire, anche se c’è poco movimento.

Non si possono fare paragoni con le serate prima del Covid, quando avevamo almeno mille persone a sera. Il contingentamento richiede un personale ancora più numeroso, con servizio al tavolo e drink in vetro. Alle 22.30 siamo già pieni ma non si può stare al bancone. Facciamo quello che ci è stato chiesto di fare». Come ha ricordato un altro dei gestori, Leonardo Fernandez «si vede dal marciapiede vuoto che qualcosa è cambiato. Facciamo solo serate jazz il mercoledì.

Tutto il resto lo abbiamo dovuto tagliare. Ovviamente non possiamo più fare gli eventi da 2mila persone che facevamo prima». Un altro del team, Nicola Cococcioni, ha spiegato: «Stando alla Locura ho potuto notare che ci sono tanti turisti in più. Le presenze si vedono anche in corso Castel San Giorgio, anche lì c’è un bel movimento, facciamo almeno una tavolata a sera fra tedeschi e olandesi».



Il programma

Quest’anno ha rivisto il programma anche lo chalet e ristorante Quadrifoglio che punta tutto sulla ristorazione e non fa serate, la clientela non manca in ogni caso, a partire dall’aperitivo e fino a dopo cena. I clienti affezionati che arrivano a bersi il drink non mancano mai. Ecco Francesco Rutili: «Subito dopo l’eliminazione del limite orario serale a giugno, si è lavorato di più quest’estate. Sono tutti più abitudinari. Ognuno ha il suo chalet di giorno, lettini e ombrelloni sono stati prenotati mesi fa. Abbiamo notato anche più presenze dall’estero, quest’anno, oltre ai clienti più affezionati. La stagione è ripartita con la seconda settimana di luglio. Agosto sarà come al solito condensato in 20 giorni. Abbiamo la spiaggia sempre piena: siamo fiduciosi anche per questa stagione. Per quanto riguarda l’intrattenimento, per quest’anno abbiamo deciso di fermarci all’aperitivo. Serate più soft e niente musica, abbiamo preferito non rischiare e puntare sui drink del dopocena di chi va a passeggio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA