L'addio al prof Bulgini storico docente e noto commercialista

PORTO SAN GIORGIO - Cordoglio in città per la morte del prof Giuseppe Bulgini. Dottore commercialista, aveva 76 anni, Bulgini ha insegnato per anni alla Ragioneria di Fermo. Lascia la moglie Maura e i figli Raffaele e Massimiliano. La notizia si è rapidamente diffusa in città dove Bulgni era molto stimato. I funerali si terranno lunedì mattina alle 10 nella chiesa di San Giorgio.