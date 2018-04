La città in lutto per la morte dello chef Andreozzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SAN GIORGIO La città è in lutto per la scomparsa di Mario Andreozzi, 70 anni, di cui oltre trenta passati a fare lo chef per il ristorante dell’Hotel Timone. Specialità della sua cucina, per tutta la sua attività, è stata proprio la cucina sangiorgese di cui Andreozzi conosceva i segreti, che metteva nei piatti che cucinava per gli ospiti dell’hotel. Amava la sua terra e chi ha assaggiato i suoi piatti ha potuto, nel corso degli anni, constatarlo di persona.Unanime il cordoglio in tutta la città, quando si è appresa la notizia della sua morte: amici, conoscenti e collaboratori hanno espresso anche sui social il proprio dolore.