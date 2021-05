Avvistati cinghiali e anche un lupo, scatta l'allarme sul Monte Cacciù. Il sindaco Loira: «Non lasciate liberi i cani​»

PORTO SAN GIORGIO - Individuati cinghiali e lupi a Monte Cacciù. Torna ancora una volta, lo spauracchio degli animali selvatici, in particolare i cinghiali, più volte segnalati e più volte sorpresi sul territorio e che di recente, negli ultimi anni, si sono spostati sempre più verso valle aggirandosi nel territorio fermano.

LEGGI ANCHE:

Lupo azzanna cagnolina in pieno giorno. Soccorso disperato del padrone. «Ci fosse stato un bimbo?»



La segnalazione fatta al sindaco Nicola Loira, questa volta arriva direttamente dal presidente interprovinciale di Federcaccia, Stefano Artico, che ha comunicato la presenza di lupi e cinghiali nelle zona di Montecaccione e Monte Marino, fra Porto San Giorgio e Fermo, a poca distanza dalle abitazioni e dalla costa. Una presenza a sorpresa, soprattutto quella dei lupi, in zone collinari come quelle che insistono su Porto San Giorgio e di particolare pregio ambientale, zone che tra l’altro - complice il recente lockdown e le fioriture - sono diventate la meta preferita delle passeggiate all’aria aperta, con scatti fotografici mozzafiato.

Le segnalazioni preoccupano di più proprio in ragione delle numerose presenze e a maggior ragione vengono fatte le raccomandazioni di fare molta attenzione. Fra le raccomandazioni vi è quella rivolta agli animali domestici: si prega infatti i padroni di fare ancora più attenzione e di tenerli sempre legati al guinzaglio onde evitare spiacevoli incidenti nel caso in cui dovessero incontrare le specie selvatiche che si aggirano per le colline. Non è infatti difficile da immaginare che sia cinghiali che lupi, aggirandosi indisturbati, qualora dovessero venire sorpresi dai cani e avvertendo la presenza come una minaccia, potrebbero addirittura attaccarli a scopo difensivo.



«Fate attenzione e tenete i cani legati. C’è in giro un branco di cinghiali - ribadisce lo stesso Artico - che sono una madre e i figli, ancora più pericolosi e un lupo. Ho paura che arrivino fino alla strada principale». In particolare gli animali sono stati avvistati nei pressi della cava di Monte Marino e in zona Monte Secco: sono animali che arrivano dal parco dei Monti Sibillini, scappati via durante il periodo della neve e arrivati in zona a caccia di animali per nutrirsi. La scarsità di traffico delle scorse settimane ha facilitato il fenomeno. Sono branchi che poi attaccano le pecore. Per i cacciatori selezionatori di cinghiali, sarà possibile sopprimere le bestie muniti di autorizzazione solo fra qualche giorno. Tra l’altro in zona è stata avvistata anche una lince.

© RIPRODUZIONE RISERVATA