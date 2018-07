Paura sul litorale Camion in fiamme Colonna di fumo nero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SAN GIORGIO - Paura questa mattina intorno alle 10 sul lungomare di Porto San Giorgio nella zona nord: all'interno dell'area occupata in questi giorni da un circo è andato a fuoco un camion forse usato come modulo abitativo, parcheggiato nei pressi della ferrovia.L'origine del rogo sarebbe, stando ai primi riscontri, di natura accidentale. Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco di Fermo, gli uomini della polizia municipale e gli agenti del Commissariato di Fermo. Non ci sono stati feriti.La colonna di fumo nero che si è sviluppata dall'incendio è stata visibile lungo tutta la costa e richiamato l'attenzione dei tanti bagnanti che in queste ore affollano la spiaggia.