Miss Mamma Italiana, ecco la sfilata: la vittoria a Claudia Stella che vola alle prefinali

PORTO SAN GIORGIO - A San Benedetto si è tenuta durante lo scorso fine settimana la selezione di Miss Mamma italiana e vincitrice assoluta della selezione è stata una giovane mamma di Porto San Giorgio, Claudia Stella Monachesi. Il concorso nazionale di bellezza e simpatia, giunto quest’anno alla sua 28° edizione, curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti e riservato a tutte le mamme tra i 25 e i 45 anni, con fascia Gold per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia Evergreen per le mamme con più di 56 anni.

C’è anche una finalità solidaristica dietro la manifestazione: Miss Mamma Italiana sostiene infatti Arianne, associazione per la lotta all’endometriosi, una malattia progressiva e invalidante, ancora poco conosciuta, che in Italia colpisce almeno 3 milioni di donne fin dall’adolescenza e che quindi deve essere conosciuta meglio per essere poi combattuta in maniera adeguata. La sfilata al Grand Hotel Excelsior. Le mamme partecipanti hanno prima sfilato in passerella con abiti eleganti poi sostenuto una prova di abilità (come cantare, ballare, illustrare ricette gastronomiche, cimentarsi in esercizi ginnici ed in prove creative ed artistiche).

La Monachesi, 38 anni, assistente sociale, mamma di Vittoria e Ginevra, di 3 e 2 anni, ha ottenuto quindi la fascia più importante. Fra le altre mamme premiate giovani e meno giovani provenienti da tutte le Marche e dall’Abruzzo che si sono aggiudicate il pass di accesso per le prefinali nazionali per l’anno 2021. L’evento è stato presentato da Paolo Teti con Erika Collina e Barbara D’Erasmo. Le mamme interessate a partecipare al concorso a loro dedicato (gli organizzatori ricordano che le iscrizioni sono gratuite), possono contattare la Te.Ma Spettacoli al numero 0541 344300 oppure consultare il sito sulla manifestazione www.missmammaitaliana.it.

