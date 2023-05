PORTO SAN GIORGIO - Le piogge di questi giorni hanno costretto a un attento monitoraggio del territorio e fra i problemi ritardato anche alcuni cantieri. Da cronoprogramma, con maggio sarebbero dovuti partire i lavori per la riqualificazione del mercato coperto ma la data d’inizio lavori è slittata.

In realtà tutto è già stato predisposto, manca solo l’approvazione di questo primo stralcio dei lavori da parte della giunta, poi l’intervento dovrebbe decollare per far partire i lavori prima dell’inizio dell’estate. Questo primo stralcio di lavori verrà effettuato, con la somma già stanziata in precedenza, di 250mila euro, che prevede la riqualificazione della facciata sud dell’immobile e della piazza antistante. «Il progetto è praticamente pronto - dichiara l’assessore ai Lavori pubblici, Lauro Salvatelli -: saremmo dovuti partire con i lavori a maggio ma il ritardo è dovuto alle condizioni meteo. Il mio obiettivo è quello di partire nelle prossime settimane, dopo l’approvazione del progetto in giunta che dovrebbe avvenire la settimana prossima». L’amministrazione è pronta a dare il via al progetto sul quale ha deciso di puntare fin dall’inizio, dopo aver inserito la riqualificazione del mercato delle erbe all’interno del programma elettorale. Quello che partirà a breve sarà il primo step di un progetto più ampio e più importante che coinvolgerà tutta la struttura dedita al commercio, con interventi sia esterni che interni. L’amministrazione si è dotata di un progetto per la cui realizzazione servono 2 milioni: grazie al piano progettuale, saprà indirizzarsi per il reperimento di tutti i fondi necessari. Con questo primo progetto, che invece partirà entro l’estate, si provvederà alla sistemazione dell’area esterna alla struttura, vale a dire strade, marciapiedi e parcheggi per carico e scarico. La riqualificazione prevede anche l’installazione, all’esterno dell’ingresso sud, di essenze arboree. Per il momento non sarà ancora possibile provvedere alla sostituzione degli infissi - come era stato richiesti dai commercianti - non essendoci le tempistiche utili per gli ordini relativi ai materiali necessari. L’attenzione per la struttura nasce dalla forte convinzione di volerla rilanciare come punto di riferimento economico per la città, un luogo adatto alla ristorazione e agli aperitivi, ambizione testimoniata anche da due attività già presenti al suo interno.

L’area

La zona sta diventando di fatto un tutt’uno con i locali e la ristorazione presente su via Gentili, spesso trasformata in zona pedonale per favorire il passeggio. «Da un punto di vista tecnico, l’inizio dei lavori è stato già predisposto. Una volta approvato il progetto in giunta, dopo aver coinvolto tutti gli enti preposti dalla Ciip alla Telecom per quanto riguarda i sottoservizi, si approverà in giunta il primo stralcio di lavori che dovrebbero concludersi in un paio di mesi».