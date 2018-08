Merce abusiva nascosta negli chalet: s'indaga anche sui concessionari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SAN GIORGIO - Antiabusivismo e contraffazione, scattano nuovi sequestri anche in due chalet di Porto San Giorgio mentre il comandante Paris annuncia «Possibili nuovi sviluppi dopo gli indizi raccolti» . Dagli ulteriori controlli condotti da parte della Polizia municipale di Porto San Giorgio contro l’abusivismo commerciale sulla spiaggia e sul lungomare, spuntano provvedimenti anche contro la contraffazione. Due soggetti sono stati notati dagli agenti della Municipale mentre erano intenti a nascondere due borsoni all’interno di un locale di pertinenza e in disponibilità di un concessionario di spiaggia. La Polizia municipale ha avviato una serie di indagini e ha in seguito richiesto al titolare della struttura balneare la consegna dei borsoni, con quest’ultimo che ha dichiarato di essere ignaro di cosa ci fosse al loro interno. I borsoni contenevano capi di abbigliamento e accessori rigorosamente contraffatti.«Abbiamo fatto degli appostamenti e delle osservazioni che ci hanno permesso di constatare la veridicità del coinvolgimento di un concessionario di spiaggia – afferma il comandante della Polizia municipale Giovanni Paris - non escludiamo ulteriori sviluppi».