Meno parcheggi con la pista ciclabile, ma qualcosa sta per cambiare dopo le proteste dei residenti

PORTO SAN GIORGIO - La ciclabile a sud non soddisfa. Non piace a chi la percorre ed è di passaggio. Non piace ai residenti. Perché inizia dal porto e finisce dopo poco. Perché per un tratto passa sul marciapiede. Bisogna tenere a mente che con la realizzazione di questo primo tratto di ciclabile, legatO principalmente al progetto del ponte sul fiume Ete, come si sapeva, sono venuti a mancare un centinaio di parcheggi e c’è chi sostiene che il quartiere è sul piede di guerra per i posti auto venuti a mancare.



Intanto, l’accordo pare sia ormai cosa fatta, dal Comune dicono infatti che si è un passo dalla formalizzazione dell’accordo con il concessionario del porto, per l’apertura dell’area privata da utilizzare come parcheggi aggiuntivi. Quanto alla ciclabile, ci si interroga sulla sua funzione futura. C’è un po’ di preoccupazione da parte degli esercenti della zona che s’interrogano sugli effetti della nuova ciclabile. Allo chalet Duilio l’estate è partita alla grande: «La ciclabile ha portato scontento -ha dichiarato il titolare Fabio Iobbi- non essendo ancora sfruttabile a pieno. S’interrompe. Poi risbuca sulla strada. Un domani andrà smantellata? Non era meglio rifare prima il lungomare? Questa zona ha bisogno di altro. Per fortuna è arrivato il luna park, che con le insegne luminose illumina anche il lungomare, sennò l’illuminazione adeguata non c’era. Serve un progetto per migliorare il lungomare. Bisogna pensare anche alla viabilità. Ad una alternativa a via XX Settembre che s’interrompe all’Arena Europa».



Quanto al problema parcheggi, dovrebbe essere risolto. «È stato dato l’assenso all’utilizzo -ha spiegato l’assessore alla viabilità Di Virgilio- in questi giorni abbiamo fatto il sopralluogo con il comandante dei Vigili urbani per provvedere alla segnaletica relativa all’uscita sulla strada. Così andremo ad incrementare i parcheggi a partire da luglio. L’area è abbastanza grande da consentirlo. L’area in passato era stata già usata. Avere la fruibilità dell’area aiuterà ad avere spazi aggiuntivi a sud». Quanto alla ciclabile, sia i residenti che gli esercenti della zona, si chiedono quale sarà il futuro di questa nuova ciclabile e se andrà smantellata con un’eventuale nuova corsia. «In prospettiva -ha spiegato Di Virgilio- quando si andrà a realizzare il nuovo lungomare, con il rispetto del nuovo piano di spiaggia e di quei tre metri a partire dal marciapiede, il tracciato che ora passa sul marciapiede andrà a scomparire».

