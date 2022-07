Maxi rissa sul lungomare: identificati e denunciati 13 giovanissimi, tra loro anche alcune ragazze

PORTO SAN GIORGIO - Avevano esagerato con l'alcol e senza pensarci un attimo acceso una maxi rissa sul litorale di Pçorto San Giorgio: identificati e denunciati per rissa e lesioni personali dai carabinieri 13 giovani (sia italiani che extracomunitari) tra cui anche alcune ragazze.

I fatti risalgono al 24 aprile scorso quando per motivi ancora da mettere a fuoco ma probabilmente per qualche complimento di troppo la situazione è velocemente degenerata sul lungomare Gramsci con un giovane costretto a recarsi al pronto soccorso dopo le ferite rimediate nella zuffa (prognosi di 30 giorni), input questo che ha avviato le indagini per ricostruire l'accaduto con la raccolta di video e di contatti che hanno portato per l'appunto all'identificazione e alla denuncia di 13 giovani.