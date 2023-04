PORTO SAN GIORGIO - La seconda edizione di Marche beer and wine experience porta i turisti a cena e a soggiornare nelle Marche. Le 25 cantine, i 7 birrifici, i 14 ristoranti e 5 tour operator sono gli ingredienti della ricetta perfetta che punta sull’enoturismo. All’incontro di ieri, al Caminetto, il responsabile di Turismarche, Andrea Marsili, ha presentato il progetto.

La filiera

«Il miglior modo per promuovere e far conoscere i nostri prodotti è farli assaggiare attraverso una filiera che funziona perché tramite questo progetto, inserisce tutti i soggetti interessati all’unico denominatore il turismo enogastronomico che così diventa il più grande attrattore». Per prenotarsi, basterà chiamare il ristorante. Si parte il 22 aprile dal Cobà di Porto San Giorgio, il 27 Beor Brasserie di Fermo, il 28 Minonda di Porto San Giorgio, il 3 maggio Lu Focarò di Torre di Palme, il 4 Il Coccaro a Monterubbiano, il 9 Festa Restaurant a Porto Sant’Elpidio, l’11 La Cantina di San Agustino a Grottammare, il 18 I Pozzacci a Sant’Elpidio a Mare, il 19 Don Diego a Grottammare, il 25 i Farfensi a Santa Vittora, il 26 Didacus a Lapedona, il 1° giugno Vignarole a Fermo, il 10 Marca Reale a Porto San Giorgio, il 15 Re Squarchiò a Petritoli. Come ha ricordato Marsili, saranno 14 serate tra Fermo e Ascoli: «Quest’anno abbiamo introdotto la birra artigianale. Oltre a cantine e birrifici, ci saranno anche 3 produttori». Si punta sul coinvolgimento dei turisti attraverso 4 tour operator: Urbino incoming, Piceno 2.0, Giustozzi International Service, Food relax. Capofila del progetto è Stefano Bagalini del Cobà che auspica l’arrivo di clienti da fuori per un pernottamento, per i quali è previsto un rimborso. Quest’anno, a differenza dell’anno scorso, c’è il logo di Ais Marche, come sottolineato dal presidente Stefano Isidori: «Ais Marche è coinvolta da una decina di progetti finanziati. I nostri sommelier presenzieranno alle serate, ci saranno delegati di Ascoli e a Fermo, ci sarà Stefania Morbidelli. Non saremo presenti solo nei ristoranti che hanno già i loro sommelier. Nostro compito sarà quello di accompagnare la serata nel racconto dei vini e degli abbinamenti, il fulcro del bando è far conoscere il territorio attraverso lo storytelling». La Regione sta investendo, a dirlo è stato Marco Marinangeli: «Stiamo presentando una logica di scelte fatte da quest’amministrazione in questi due anni e mezzo, a partire dalla legge sull’enoturismo calata a terra con bandi come “Dalla vigna alla tavola” e continuiamo su questa linea».

L’impegno

«Ci sono 16 progetti finanziati che testimoniano la disponibilità da parte della Regione. Sono state coinvolte 200 cantine in tutta la regione, alle quali si aggiungono i birrifici. I vini crescono, l’attenzione nel padiglione Marche al Vinitaly è stata importante. La Regione è attenta a veicolare anche le piccole realtà ma di qualità. L’enoturismo si traduce in attrattività per chi viene nelle Marche e ci permette di destagionalizzare. Il 2022 è stato l’anno delle presenze record nelle Marche, un brand da abbinare alle cantine». Tanti i progetti sul tavolo, come la proposta di legge per l’olioturismo.