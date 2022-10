PORTO SAN GIORGIO - Mamme arrabbiate a piazza Gaslini. Quello che si presenta come un parco gradevole, a due passi dal centro, in realtà è diventato più volte protagonista delle cronache perché preso di mira dalle serate - o dai pomeriggi - brave di adolescenti e non solo che non rispettano l’ambiente. Alcune mamme si sono lamentate: «È diventata una cosa vergognosa». Al coro si aggiungono anche alcuni pensionati, residenti in zona, che vorrebbero frequentare il parco in tranquillità e invece si vedono spesso privati delle panchine perché c’è chi ci dorme sopra. Sono spesso testimoni di pomeriggi alcolici da parte di bande di adolescenti.

APPROFONDIMENTI I CONTROLLI Fotografano la scheda elettorale durante il voto, sorpresi dai carabinieri e denunciati



La zona



Di questa piazza si parla poco. Viene regolarmente inserita nei programmi elettorali ma poi dimenticata. Attualmente, l’amministrazione sta procedendo alla riqualificazione di una vicina area parcheggi e delle vie limitrofe. Quanto al problema della sicurezza, noto a tutti, pare che l’amministrazione stia prendendo in considerazione l’installazione di telecamere e per questo sono stati effettuati dei sopralluoghi in questi giorni. «Domenica pomeriggio, mentre i bambini giocavano - segnala una mamma - intorno alle panchine, per terra, c’era di tutto. Soprattutto bottiglie di alcol e birra. I cestini dell’immondizia straripavano di bottiglie. Anche a terra ci sono vetri di bottiglie e nessuno si cura del fatto che essendo un parco giochi possono essere pericolosi per i bambini. Noi mamme abbiamo paura che si facciano male».

Nel frattempo, i cestini dell’immondizia sono stati svuotati ma la preoccupazione delle mamme resta: «È pericoloso in quanto le radici dei pini escono dal terreno ed è facile inciampare e cadere. Uno dei giochi che è stato rotto, ancora una volta, è lì fuori uso e con una transenna, ma nessuno è intervenuto a cambiarlo. Era stato sostituito e dopo una settimana era già rotto di nuovo perché viene usato dai grandi. Mesi fa, per far salire mia figlia sulla carrucola, ho dovuto chiamare i vigili perché c’erano 15 ragazzi grandi che impedivano di usarla ai bambini. Alla fine i vigili li hanno fatto sgomberare ed erano solo le 4 di pomeriggio. I giochi di legno sono spesso interdetti, perché lì stazionano i più grandi a bere e fumare. Tra l’altro, è l’unico giardino in pieno centro, ridotto in condizioni pietose. I ragazzi lasciano sacchetti di patatine e bottiglie ovunque». Soprattutto i genitori che nel parco portano i loro figli a giocare, vorrebbero che lo spazio fosse più tutelato. Complice la vicinanza con il centro e la stazione, il parco giochi, diventa sovente un punto di riferimento per giovani che non sapendo dove andare, passano lì pomeriggi e sere.



Spesso sono loro o persone anche più adulte a utilizzare i giochi destinai ai bambini e quindi anche a romperli. «Noi anziani - chiosa una donna - veniamo qui per fare due chiacchiere e sederci sulle panchine, ma spesso ci troviamo chi le occupa per dormirci. Quest’estate erano in molti a dormirci durante la notte. Non si capisce perché questo debba essere un parco giochi di serie B. E noi anziani, se camminiamo dentro al parco giochi rischiamo d’inciampare nelle radici degli alberi».