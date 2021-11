Bomba d'acqua si abbatte sulla costa, sottopassi e scantinati allagati, il traffico va in tilt

PORTO SAN GIORGIO - Una bomba d'acqua, nel tardo pomeriggio di oggi, ha provocato allagamenti e disagi sulla costa fermana, in particolare modo a Porto San Giorgio. Nell'arco di pochi minuti si è abbattuto un forte temporale che ha provocato l'allagamento del sottopasso di via Oberdan e di alcuni scantinati e garage. I vigili del fuoco sono impegnati per togliere l'acqua dalle abitazioni allagate mentre il traffico nella zona del sottopasso ha subito forti rallentamenti.

Ultimo aggiornamento: 19:46

