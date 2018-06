Malore fatale per un settantenne in barca Scoperta choc della moglie

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SAN GIORGIO - Un improvviso malore mentre era in barca nel porto sangiorgese. E' morto così un uomo di 70, originario di Terni, di cui non sono state ancora rese note le generalità. La scoperta è stata fatta dalla moglie che ha subito dato l'allarme ma quando sono arrivati i soccorsi purtroppo per l'uomo non c'era più nulla da fare. Inutili infatti tutti i tentativi messi ina tto dai soccorritori per tentare di rianimarlo. Dopo le formalità di rito la salma è stata trasportasta all'obitorio di Fermo e messa a disposizione dell'autorità giudiziara.