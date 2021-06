Un sessantenne accusa un malore in mare e beve acqua, il bagnino lo salva dalla morte

PORTO SAN GIORGIO - Intervento, da parte dei bagnini di salvataggio, questo pomeriggio, nello specchio d’acqua antistante lo chalet Storione, nel lungomare sud di Porto San Giorgio. Un uomo di circa 60 anni, che stava facendo il bagno in mare, non si è sentito bene. Alcune persone che erano in acqua poco distanti lo hanno notato in difficoltà e hanno subito chiamato il bagnino Carlo Angellotti. Quest’ultimo è subito intervenuto e insieme alle altre persone hanno portato a riva l’uomo che si era sentito male. Il signore è sempre rimasto cosciente e stava bene, aveva solo bevuto un po’ d’acqua. Nel frattempo, sul lungomare sono subito arrivate l’automedica, e l’ambulanza della Croce Azzurra. Il personale di soccorso, lasciati i mezzi lungo la strada, si è subito diretto sulla battigia per assistere l’uomo che ha avuto il malore. Lo hanno caricato e successivamente accompagnato all’ospedale di Fermo per accertamenti.

LEGGI ANCHE

Malore improvviso in casa, i genitori lo soccorrono. Ma Carmine, 36 anni, muore per un infarto

LEGGI ANCHE

Floriano, 49 anni, papà e barman generoso, trovato morto dietro al bancone. La scoperta choc delle dipendenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA