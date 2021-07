Serata per ricordare Makki, il medico scrittore: «Un uomo d'oltremare, nelle sue opere la magia dell’Oriente»

PORTO SAN GIORGIO Era il marzo dello scorso anno quando il dottor Makki se ne andò a 79 anni, fra le braccia della sua amata moglie Nadia. Dopo oltre un anno dalla sua scomparsa, avvenuta in uno dei periodi più bui degli ultimi decenni, con il lento ritorno alla normalità arriva l’occasione per un saluto a un uomo che ha lasciato il segno tra tutti coloro che lo hanno conosciuto.



Il Paese

Abdulghani Makki, siriano d’origine, proveniente da Aleppo, città simbolo delle tragedie di questi ultimi anni, era un uomo poliedrico: medico di base e quindi dentista con lo studio in viale Roma a Sant’Elpidio a Mare e residente a Porto San Giorgio, era anche uno scrittore ed è soprattutto in questa sta sua veste che verrà ricordato stasera a Rocca Tiepolo, con un’iniziativa in programma alle ore 21.15. La serata dal titolo “Ghanì, storie d’Oriente. Il ricordo di un uomo d’oltremare” sarà anche l’occasione per presentare il suo ultimo lavoro, “Miriam e la regina della savana”, edito da Zefiro, un libro diverso da quelli che aveva scritto in precedenza Makki, che si era dedicato alle fiabe per bambini: il suo ultimo lavoro affronta il tema dell’emigrazione senza rinunciare però a quel pizzico di magia che rende ogni sua storia particolare.



Il commento

«È sempre stata una sua caratteristica quella di dar voce, nei suoi racconti, alla tradizione magica d’Oriente» sottolinea l’editore Carlo Pagliacci che, di Makki, in edizione bilingue italiano e arabo, ha pubblicato “La Gazza ladra” e “Il frutto del Paradiso”. «Il mondo arabo di Ghanì è quello misterioso, affascinante e avventuroso che abbiamo imparato a conoscere da bambini attraverso la lettura di fiabe come La lampada di Aladino o Ali Babà e i quaranta ladroni. Makki utilizza un linguaggio semplice ma le sue storie, all’improvviso, subiscono un’accelerazione quando subentra l’elemento magico. Ed anche in Miriam e la regina della savana, che pure potremmo definire un testo maturo, accade qualcosa di straordinario». A illustrare questo racconto è di nuovo Corrado Virgili, suo grande amico e talentuoso illustratore, che ha saputo donare alle parole di Makki l’eleganza dei suoi tratti, dipingendo tavole che riescono a trasportare il lettore nell’avventura, con una specificità in più: «Ho voluto che chi si troverà a sfogliare le pagine del libro possa provare lo stimolo a vedere le cose da un altro punto di vista rispetto a quello cui siamo abituati. L’idea – sottolinea lo stesso Virgili - è quella di suggerire che dovremmo essere un poco più liberi mentalmente, e capaci di riassaporare il significato profondo di una storia, magari tornando quel che siamo stati, cioè bambini, e come tali capaci di stupirci, di avere il gusto della meraviglia pur in una trama seria».



La serata

Il dottore lasciò la moglie, le due figlie e le tre amate nipoti e l’evento, patrocinato dal Comune di Porto San Giorgio, prevede la partecipazione dei musicisti Luca Marziali al violino e Fausto Bongelli al pianoforte: insieme alle letture di brani tratti dai libri di Makki affidati all’interpretazione di Lorenzo Marziali, accompagneranno i presenti in un viaggio alla scoperta di un uomo d’oltremare. La partecipazione è libera ma a prenotazione obbligatoria al numero 0734 680291 o per email: serviziocivilecultura@comune-psg.org.

© RIPRODUZIONE RISERVATA