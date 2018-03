Maestra evade dai domiciliari e finisce in carcere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SAN GIORGIO - Evade ripetutamente dagli arresti domiciliari, dove era finita perché coinvolta nell’inchiesta antidroga denominata “Due Mari”, operazione dei carabinieri di Ascoli e Fermo che nel novembre scorso portò all’arresto di dodici pusher. Ma nonostante non potesse muoversi da casa, i militari dell’Arma hanno appurato che in più occasioni in realtà, lì non c’era e la donna, maestra di scuola elementare, è stata quindi di nuovo arrestata ma stavolta per lei si sono aperte le porte del carcere.Fine settimana di intenso lavoro per i carabinieri del comando provinciale impegnati in attività di controllo del territorio al fine di contrastare sempre più efficacemente i reati predatori. Nella mattinata, a Porto San Giorgio, i carabinieri della compagnia di Fermo, della sezione di polizia giudiziaria carabinieri della procura della Repubblica di Fermo e quelli della locale stazione, a seguito di mirati accertamenti hanno arrestato la quarantenne, insegnante, per il reato di evasione. La donna, come si diceva, nonostante fosse ristretta agli arresti domiciliari, spesso si assentava dall’abitazione venendo puntualmente sorpresa dai carabinieri che informavano la Procura di Fermo che immediatamente, concordando con le investigazioni, chiedeva ed otteneva dal locale tribunale l’aggravamento della misura cautelare degli arresti domiciliari, sostituita con la detenzione in carcere. La donna si trova ora rinchiusa nella casa circondariale femminile di Pesaro.