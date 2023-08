Porto San Giorgio, una vita a servizio dei meno fortunati: si è spenta a 103 anni Eva Zamponi

PORTO SAN GIORGIO - Un esempio di generosità altruismo, una protagonista positiva in una delle pagine più buie nella storia del Fermano. È mancata ieri a Roma Eva Zamponi, alla veneranda età di 103 anni. Ai più giovani forse il suo nome dirà poco, ma per decenni è stata una figura simbolo del volontariato a Porto San Giorgio e nel Fermano.

Originaria di Falerone, trasferita ventenne in zona costiera, ha dedicato gran parte della sua vita al volontariato, rivestendo anche gli incarichi apicali della sezione Avis sangiorgese. Ad esprimere cordoglio ai familiari anche l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Valerio Vesprini, che ne ricorda l’impegno inesauribile in un momento tragico. «Impegnata per decenni nel volontariato, tra il 1970 e il 1989 ha rivestito incarichi di presidente e vice all’interno dell’Avis locale. Il 18 maggio 1977 bussò nelle case degli iscritti per procurare urgentemente sangue da destinare ai militari dell’Arma feriti nel conflitto a fuoco con una banda di malviventi dove trovò la morte l’appuntato Alfredo Beni».

La signora Zamponi, insignita anche con il cavalierato della Repubblica italiana, era la nonna dell’ex assessore Paolo Pompei, ha lavorato per lungo tempo nel settore dei ricambi auto, ma è soprattutto per la dedizione nell’associazionismo che si è distinta ed ha lasciato un segno nella storia cittadina, impegnandosi, oltre che per l’Avis, anche in Aido e Unitalsi. I funerali si terranno giovedì mattina, alle 11, nella chiesa di San Giorgio.