Porto San Giorgio piange la scomparsa di Fausto Paci, il sindaco che amava le mostre d'arte

PORTO SAN GIORGIO - Grande cordoglio in città per la scomparsa di, spentosi nella notte tra mercoledì e giovedì scorsi, all’età di 95 anni. E’ statodella città didal 1966 al 1969; appassionato di arte, storia, cultura, è stato il promotore e successivamente tra i fondatori del liceo artistico ancora oggi presente in città, per tanti anni l’unico liceo artistico dell’intera regione Marche. All’apprendere della notizia, per tutta la giornata, sul suo profilo social, messaggi di cordoglio.«E’ stata una figura di primissimo piano per la nostra città – il ricordo del sindaco Nicola Loira - un protagonista dell’attività politica e culturale. Di tutta la città. Ero personalmente molto legato a lui da un rapporto di amicizia che ho cercato di coltivare fino all’ultimo». Di Paci tutti ricorderanno sicuramente le numerose mostre che ha organizzato per esporre al pubblico di volta in volta selezioni dei manifesti di mostre d’arte che aveva collezionato nel corso dei decenni, ricevendone da tutto il mondo. I funerali si terranno oggi alle 15 nella chiesa di San Giorgio Martire.