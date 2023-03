PORTO SAN GIORGIO - Un lupo irrompe in un pollaio sulla collina fra Fermo e Porto San Giorgio. Paura per un’anziana che finisce a terra. La donna, 82 anni, M.M., residente in contrada Camera nella zona Santa Elisabetta, andando a dare da mangiare agli animali aveva lasciato aperto il cancello della recinzione. «Aveva gambe lunghe come quelle di un tavolo ed era magro», ha poi raccontato. Il lupo si è avventato sugli animali, azzannando una papera e un pollo. La donna si è messa a gridare e ha cercato di mandarlo via, ma nella foga è finita a terra.

Una volta tornato a casa il figlio, gli ha raccontato l’accaduto e gli ha chiesto di informarsi presso i vicini che magari avevano lasciato liberi i cani. A quel punto, dopo il racconto spaventato della madre, il figlio ha fatto vedere alla donna qualche foto di lupi e la donna ha confermato che l’immagine avrebbe potuto corrispondere a quella dell’animale con il quale aveva avuto lo sfortunato incontro ravvicinato. Sotto choc la donna che ora, più ci ripensa e più le torna la paura; non vuole più uscire per dare da mangiare ai suoi animali, è preoccupato anche il figlio, soprattutto perché la presenza del lupo è avvenuta in pieno giorno e in una zona abitata.



Gli orari



Strano, visto che gli animali selvatici difficilmente tendono ad avvicinarsi agli esseri umani, dato che il più delle volte li temono e si tengono lontani, a meno che non sia la fame e la necessità di cibarsi a guidare il loro istinto. Il figlio della donna ha raccontato della mancanza negli ultimi mesi dei suoi pastori maremmani e che probabilmente potrebbe aver determinato il via libera al lupo.



La chiamata



Segnalato poi l’avvistamento di un altro esemplare anche nella serata di lunedì, da un signore che passeggiava con il cane al parco giochi di Salvano, dove diverse persone asseriscono che in zona, in contrada Moje, siano stati avvistati lupi più di una volta. Crescono gli avvistamenti sul territorio da parte di chi, negli ultimi mesi, ha visto esemplari di animali selvatici che con molta probabilità potrebbero essere lupi, mettendo in allarme soprattutto chi vive in campagna. Gli avvistamenti sono avvenuti a Torre di Palme, nella zona di Pian della Noce a Porto San Giorgio, ancora nella zona collinare tra Fermo e Porto San Giorgio, in contrada Moje e nei pressi del depuratore di Salvano. C’è anche chi sostiene di aver visto un animale, che potrebbe corrispondere alla descrizione di un lupo, attraversargli la strada mentre scendeva dalla strada Castiglionese. Stando a queste ultime segnalazioni, aveva ragione il referente di Federcaccia Stefano Artico che negli ultimi mesi ha più volte lanciato un appello a fare attenzione. Solo la polizia provinciale o le guardie provinciali possono intervenire.