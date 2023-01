PORTO SAN GIORGIO - Cambio di viabilità su lungomare Gramsci. Ultimi ritocchi alla segnaletica. Ora si pensa ad agevolare i mezzi pesanti. Il grande cambiamento ha riguardato l’inversione di senso su lungomare Gramsci con nuova direzione nord sud per le auto, un passaggio storico dettato dal nuovo progetto per il lungomare che partirà entro il 2023. Ma le novità non finiscono qui, il mutamento alla viabilità ha riguardato anche viale della Vittoria, diventato percorribile da sud a nord con l’eliminazione della corsia ciclabile su strada, via che è diventata strategica per permettere alle auto di raggiungere la zona nord della città.



Dopo mesi di valutazioni da parte dell’amministrazione e della polizia municipale che ha vagliato una ad una le criticità che potevano scatenarsi, ora la nuova ordinanza è diventata effettiva e previa comunicazione alla cittadinanza- pare che l’impatto alla novità non sia stato troppo traumatico. A pochi giorni dall’inversione, l’assessore con delega alla viabilità, Lauro Salvatelli, ha commentato così l’intervento: «Dal mio punto di vista è andata molto bene. Oggi (ieri n.d.r.) sono stati fatti piccoli ritocchi su alcune segnaletiche di secondo ordine, al fine di avere una viabilità al top. Non è stata riscontrata nessun tipo di problematica, eccetto qualche perplessità dei conducenti durante le prime ore di parziale chiusura del traffico sul lungomare».

I suggerimenti

Ora, si passa alla fase di ascolto. «Stiamo ascoltando i vari i suggerimenti da parte di chi vive la città. -ha spiegato Salvatelli- Se ci saranno da fare modifiche, quest’amministrazione è aperta. Sono sempre più convinto che un intervento come questo andasse fatto in un momento come questo, nel periodo migliore, affinché non ci fossero disguidi per scuole e uffici. Su quasi 5 chilometri, c’è stata una sola rimozione di un mezzo e questo significa che la campagna d’informazione ha fatto centro. Aspettiamo, nei prossimi mesi, con l’aumento del flusso di traffico in queste zone, per capire se ci saranno ritocchi da fare». Utile la presenza dei volontari dell’associazione carabinieri agli incroci strategici. «Continua lo stazionamento da parte dei carabinieri in congedo -ha ricordato Salvatelli- in corrispondenza degli incroci fondamentali, negli orari di punta fino a sabato. Per i primi tempi, continueremo a tenere anche le transenne per avvisare i non residenti e aiutarli ad orientarsi quando arrivano in città. Da parte nostra ci sarà piena apertura a continuare il monitoraggio di giorno in giorno. Nei mesi primaverili, se ci saranno degli aggiustamenti da fare, li faremo volentieri».

Nei prossimi mesi si aggiusterà il tiro



«Ora non è il periodo in cui il lungomare viene frequentato di più. -ha spiegato Salvatelli- Vedremo più in là. Aspettiamo i prossimi mesi per aggiustare il tiro e capire le criticità. Nel frattempo, abbiamo rifatto il punto con il comandante Paris per far sì di agevolare le manovre dei mezzi pesanti visto che i navigatori non vengono aggiornati in tempo reale, per dare più indicazioni possibili e non creare problemi ai mezzi superiori ai 35 quintali -come pullman da turismo- reimposteremo la segnaletica verticale per agevolare queste manovre».