PORTO SAN GIORGIO Ha iniziato ad importunare una coppia di turisti, si è fatto sempre più insistente ed aggressivo fino a rendere necessario l’intervento di una volante della Questura. Al loro arrivo, ha dato in escandescenze ed attaccato anche i poliziotti, guadagnandosi un arresto per resistenza, violenza a pubblico ufficiale, danneggiamenti e molestie. È detenuto al carcere di Fermo un pregiudicato di origini polacche, protagonista di intemperanze alcune sere fa nei pressi di uno chalet di Porto San Giorgio.





I due vacanzieri sono stati presi di mira dall’uomo, un 45enne in evidente stato di ebbrezza, che li ha notati all’altezza della stazione ferroviaria sangiorgese ed ha tentato un approccio, provando anche a palpeggiare la giovane. Non pago, li ha seguiti verso il lungomare proseguendo con le sue avances. La coppia, comprensibilmente allarmata, ha tentato di allontanarsi, ma l’aggressore continuava a tampinarli ed ha attirato l’attenzione di alcuni passanti, che hanno contattato il 112 e portato una pattuglia della polizia a precipitarsi. Quando gli agenti sono arrivati, il 45enne, che continuava a ronzare intorno ai turisti, ha iniziato ad inveire contro le divise.

Ha colpito un agente



Il personale della Volante non ha avuto vita facile, dato che lo straniero si è divincolato, fino a colpire gli operatori, che mantenendo la calma sono comunque riusciti a bloccarlo ed a caricarlo in auto. A quel punto, il polacco ha colpito a testate e calci il plexiglas che separa la parte anteriore del veicolo da quella posteriore. Sono volate addirittura minacce di morte verso i poliziotti. Inevitabile, per l’aggressore, già noto alle forze dell’ordine per altri reati, l’arresto, che il tribunale di Fermo ha confermato nell’udienza di convalida, disponendo la custodia cautelare in carcere, vista la gravità delle sue azioni e la pericolosità dimostrata.