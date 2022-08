PORTO SAN GIORGIO - Nuove risorse stanziate dall’amministrazione Vesprini. Le nuove somme, derivanti in parte anche dalle risorse ereditate dalla passata amministrazione, verranno destinate - tra le altre cose - agli impianti sportivi e al mercato coperto. La variazione è stata inserita all’ordine del giorno dell’ultimo consiglio comunale.

E’ stata così approvata la variazione al programma triennale delle opere pubbliche 2022-24 e all’elenco annuale 2022, illustrata dall’assessore ai Lavori pubblici Lauro Salvatelli. Si parte con 70mila euro provenienti da oneri di urbanizzazione, da destinare a lavori di messa in sicurezza, ripristino ed efficientamento per edifici scolastici. Al secondo punto le opere di completamento funzionale dell’impiantistica sportiva per 35mila euro, sempre provenienti da oneri di urbanizzazione. Al terzo gli interventi straordinari su strutture sportive derivanti dall’avanzo libero, per un totale di 240mila euro. Interventi straordinari di riqualificazione del verde pubblico attrezzato a Pian della Noce per 120mila euro e intervento di messa in sicurezza della viabilità comunale relativo al rifacimento della segnaletica: si parla di 28mila euro provenienti dai proventi dell’autovelox e 172mila euro dall’avanzo delle sanzioni dei T-red. Al punto tre gli interventi di riqualificazione di standard urbanistici con 55mila euro e interventi straordinari di miglioramento destinati all’asilo nido per 37mila euro.

Il mercato coperto

A sorpresa, stanziati anche lavori di risanamento del mercato coperto per 50mila euro: un primo passo, visto che per la riqualificazione completa serviranno ben altre cifre. «Oltre a una lettura fredda di questa tabella - dice Salvatelli - è importante sapere che per il mercato agroalimentare c’è questo progetto, ma un conto è un progetto da 3 o 400mila euro, un conto è avere solo 50mila euro disponibili. Si lavorerà a step. Così per l’asilo nido, si tratta di richieste fatte dai fruitori e da chi gestisce il nostro asilo nido, si tratta di interventi che si cercherà di fare prima della fine dell’anno. Sicuramente, l’intervento più importante, insieme a quello degli impianti sportivi, sarà quello a Pian della Noce per dare un senso a quell’area appena si entra dal lato nord, prevedendo un campo polifunzionale per calcetto e basket, tutto quello che richiedono i più giovani in questi momenti di mancanza di aggregazione. Come amministrazione abbiamo ritenuto giusto lavorare su questo progetto. Siamo partiti ieri, i cinque anni daranno l’opportunità di lavorare a step su ogni quartiere di Porto San Giorgio».



Il futuro



Gli interventi sulle strutture sportive «sono di 240mila euro - spiega Salvatelli -: abbiamo ritenuto giusto dare un seguito ad un preliminare esistente, per l’ampliamento del palazzetto dello sport che permetterebbe di gareggiare in categorie superiori per calcio A5». In chiusura Nicola Loira ha richiesto lo stato dell’arte degli appalti per strade e parcheggi, Salvatelli ha risposto che hanno ereditato 3 progetti, alcuni già partiti e altri partiranno dopo l’estate. Nel frattempo «abbiamo presentato un progetto per la totale riqualificazione di viale dei Pini, per via degli avvallamenti derivanti dalla presenza delle radici, soprattutto davanti alla scuola che crea difficoltà ai mezzi di trasporto. Penso sia la situazione più critica di Porto San Giorgio. Attendiamo il progetto definitivo. Abbiamo 180mila euro, ma mi recherò in Regione per il caso».