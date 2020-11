Lavori di pavimentazione sull'A14, casello di Porto San Giorgio chiuso per tre notti di fila: ecco quando

PORTO SAN GIORGIO - Promemoria per gli automobilisti: sull'autostrada A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentrazione, previsti in orario notturno, nelle tre notti consecutive di lunedì 23, martedì 24 e mercoledì 25 novembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Fermo Porto San Giorgio, in uscita per chi proviene da Bologna/Ancona. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Porto Sant'Elpidio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA