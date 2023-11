Porto San Giorgio, la nuova moda dei ladri di biciclette: rubano i telai, lasciano le ruote fissate con la catena

PORTO SAN GIORGIO - La nuova moda dei ladri di biciclette: rubare i telai e lasciare le ruote fissate negli stalli con la catena. Sta succedendo a Porto San Giorgio, dove sono state intercettate - negli stalli in via Annibal Caro e in via Murri due ruote bloccate con la catena sullo spazio dedicato alle biciclette ma del resto del telaio nessuna traccia.

Sparito assieme ai soliti ignoti che hanno avuto tutto il tempo di smontarlo e di portarlo via assieme alla ruota posteriore. E chissà se il telaio di una bici abbandonato in via Cavour appartenga ad una delle ruote incastrate negli stalli. Chissà.